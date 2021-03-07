Михалков поставил на место упрекнувшую его Собчак

Режиссер подчеркнул, что телеведущей не угрожает

Ксения Собчак заявила, что последние фильмы Никиты Михалкова были, мягко говоря, не очень. Журналистка заявила, что картины "Утомленные солнцем – 2" и "Солнечный удар" в прокате провалились, при этом их сметы выглядят крайне странно. Она намекнула, что финансирование этих проектов могло быть нечестным.

Молчать на такие заявления режиссер не стал. В своей программе "Бесогон ТВ" он обратился к Собчак, напомнив о действующем в России законе.

"Ксения Анатольевна, вы же человек современный. Вы же не можете не знать, что в декабре принят закон о наказании за клевету в интернете. Нет, я не угрожаю, я просто… так… вопрос (хочу задать - пример редакции). Если вы об этом знаете, зачем вы рискуете?", – поинтересовался он.

Михалков заявил, что на все названные ею фильмы было потрачено лишь 22% бюджета. Остальные деньги он находил самостоятельно.

Также режиссер полагает, что провала у картин в прокате не было. В качестве доказательств он привел видео, снятое в Каннах после показа одной из частей "Утомленных солнцем". На нем в течение 10 минут не стихали овации.

Дополнительно Михалков решил ударить и по самой Собчак. Он вставил ролик, на котором Ксения, матерясь, рассказывает про работу ОМОНа в стране.

"Ну слова не вставить. Я думаю, что мичман Криворучко был бы приятно удивлён, услышав такое количество идиом настоящего русского языка", – подчеркнул Михалков.

Ранее стало известно, что передачу Михалкова возвращают на телевизионные экраны после скандала.