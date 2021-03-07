Михалков поставил на место упрекнувшую его Собчак

Михалков поставил на место упрекнувшую его Собчак
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Режиссер подчеркнул, что телеведущей не угрожает

Ксения Собчак заявила, что последние фильмы Никиты Михалкова были, мягко говоря, не очень. Журналистка заявила, что картины "Утомленные солнцем – 2" и "Солнечный удар" в прокате провалились, при этом их сметы выглядят крайне странно. Она намекнула, что финансирование этих проектов могло быть нечестным. 

Молчать на такие заявления режиссер не стал. В своей программе "Бесогон ТВ" он обратился к Собчак, напомнив о действующем в России законе. 

"Ксения Анатольевна, вы же человек современный. Вы же не можете не знать, что в декабре принят закон о наказании за клевету в интернете. Нет, я не угрожаю, я просто… так… вопрос (хочу задать - пример редакции). Если вы об этом знаете, зачем вы рискуете?", – поинтересовался он.

Михалков заявил, что на все названные ею фильмы было потрачено лишь 22% бюджета. Остальные деньги он находил самостоятельно. 

Также режиссер полагает, что провала у картин в прокате не было. В качестве доказательств он привел видео, снятое в Каннах после показа одной из частей "Утомленных солнцем". На нем в течение 10 минут не стихали овации. 

Дополнительно Михалков решил ударить и по самой Собчак. Он вставил ролик, на котором Ксения, матерясь, рассказывает про работу ОМОНа в стране. 

"Ну слова не вставить. Я думаю, что мичман Криворучко был бы приятно удивлён, услышав такое количество идиом настоящего русского языка", – подчеркнул Михалков.

Ранее стало известно, что передачу Михалкова возвращают на телевизионные экраны после скандала. 

Роман ИГНАТОВ

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