Михалков поставил на место упрекнувшую его Собчак

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Ксения Собчак заявила, что последние фильмы Никиты Михалкова были, мягко говоря, не очень. Журналистка заявила, что картины "Утомленные солнцем – 2" и "Солнечный удар" в прокате провалились, при этом их сметы выглядят крайне странно. Она намекнула, что финансирование этих проектов могло быть нечестным.
Молчать на такие заявления режиссер не стал. В своей программе "Бесогон ТВ" он обратился к Собчак, напомнив о действующем в России законе.
"Ксения Анатольевна, вы же человек современный. Вы же не можете не знать, что в декабре принят закон о наказании за клевету в интернете. Нет, я не угрожаю, я просто… так… вопрос (хочу задать - пример редакции). Если вы об этом знаете, зачем вы рискуете?", – поинтересовался он.
Михалков заявил, что на все названные ею фильмы было потрачено лишь 22% бюджета. Остальные деньги он находил самостоятельно.
Также режиссер полагает, что провала у картин в прокате не было. В качестве доказательств он привел видео, снятое в Каннах после показа одной из частей "Утомленных солнцем". На нем в течение 10 минут не стихали овации.
Дополнительно Михалков решил ударить и по самой Собчак. Он вставил ролик, на котором Ксения, матерясь, рассказывает про работу ОМОНа в стране.
"Ну слова не вставить. Я думаю, что мичман Криворучко был бы приятно удивлён, услышав такое количество идиом настоящего русского языка", – подчеркнул Михалков.
Ранее стало известно, что передачу Михалкова возвращают на телевизионные экраны после скандала.
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