"Булочки выглядывают": у Тодоренко слетела юбка - фото

"Булочки выглядывают": у Тодоренко слетела юбка - фото
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда показала народу пикантную деталь

Украинская телеведущая Регина Тодоренко давно вернулась из отпуска на Бали обратно в Москву, но не перестает радовать поклонников заигрывающими фото с пляжа. Звезда опубликовала на своей странице снимок, который произвел фурор. 

На новой публикации знаменитость позирует перед фотографом в купальнике, закрывшись воздушной белой юбкой во весь рост. Тодоренко решила встать полубоком, обнажив пикантную деталь. При этом у звезды показались ягодицы. 

Под фото Регина решила поразмышлять на тему любви к себе. 

"С одной стороны сейчас мне все в себе нравится, и я принимаю себя настоящую, но с другой стороны, а разве не работая над собой, я достигла этой формы, этого баланса и гармоничного психологического состояния?", – спросила она. 

Ведущая попросила подписчиков поделиться своим мнением на этот счет. 

Однако поклонников звезды больше заинтересовала не животрепещущая тема, поднятая Региной, а ее внешность. 

"Ой какие "булочки" выглядывают", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). 

Некоторое время назад Тодоренко рассказала, что едва не развелась с российским певцом Владом Топаловым в прошлом году. 

Роман ИГНАТОВ

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