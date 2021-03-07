Звезда показала народу пикантную деталь

Украинская телеведущая Регина Тодоренко давно вернулась из отпуска на Бали обратно в Москву, но не перестает радовать поклонников заигрывающими фото с пляжа. Звезда опубликовала на своей странице снимок, который произвел фурор.

На новой публикации знаменитость позирует перед фотографом в купальнике, закрывшись воздушной белой юбкой во весь рост. Тодоренко решила встать полубоком, обнажив пикантную деталь. При этом у звезды показались ягодицы.

Под фото Регина решила поразмышлять на тему любви к себе.

"С одной стороны сейчас мне все в себе нравится, и я принимаю себя настоящую, но с другой стороны, а разве не работая над собой, я достигла этой формы, этого баланса и гармоничного психологического состояния?", – спросила она.

Ведущая попросила подписчиков поделиться своим мнением на этот счет.

Однако поклонников звезды больше заинтересовала не животрепещущая тема, поднятая Региной, а ее внешность.

"Ой какие "булочки" выглядывают", – написали в комментариях (орфография и пунктуация сохранены).

Некоторое время назад Тодоренко рассказала, что едва не развелась с российским певцом Владом Топаловым в прошлом году.