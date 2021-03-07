Артисту помогают прийти в себя специалисты

После представления на сцене театра Моссовета Александр Домогаров, сыгравший в спектакле по мотивам романа Уильяма Шекспира роль Ричарда III, пожаловался на ухудшение самочувствия. Артист заявил, что работа далась ему крайне тяжело – как психологически, так и физически.

В своем "Инстаграме" он опубликовал пост с видео-отрывком из произведения. На запечатленном отрывке с репетиции герой Домогарова не может остановиться в стремлении добиться власти, хотя понимает, как она губительна для него.

"Ричард был вчера., сегодня какой то весь "разбитый" и немного спину тянет после спектакля. Но ничего, денёк и как огурчик., а 9 Вишневый., так и живем", – написал он (орфография и пунктуация сохранены).

Артисту посоветовали ему принять ванну и сходить на хороший массаж. Домогаров ответил, что именно этим сейчас и занят.

В комментариях народ оказался в восторге от исполнения роли Александром. Игра тронула их до глубины души.

"Такая наверное тяжёлая роль эмоционально и физически! Спасибо за эпизоды, хоть одним глазком посмотреть", "Дьявольское обаяние... именно таким и должен быть Ричард. Только с таким дьявольским обаянием с лёгкостью можно разыграть любую шахматную партию. Вот только на доске не фигуры, а люди. Браво, вы невероятный артист", – пишет народ в комментариях.

Ранее Александр Домогаров закатил истерику из-за заснувшего в зрителя во время спектакля. В своем "Инстаграме" он в красках описал свое недовольство этим человеком.