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Супруга известного телеведущего
Дмитрия Диброва недавно опубликовала свежий семейный кадр. Полина деликатно
намекнула на то, что никак не может привить супругу любовь к спорту, и
попросила у фанатов поделиться личным опытом в таком вопросе.
Однако, увидев свежее фото с культовым ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером", поклонники не стали выбирать выражения и начали писать Полине гадости. Причиной такого недовольства стал заметно увеличившийся вес знаменитости.
Некоторые и вовсе не смогли узнать в мужчине, позирующим рядом со стройной Полиной, любимца миллионов.
"У Дмитрия лишний вес и сильно уже", "Полина красавица! Мама трех деток, и не скажешь. А супруга даже не узнала", "Я думала дочь и отец", "Дед с внучкой", "Какой боров", "Красавица и чудовище", – не стесняются высказывать свое мнение комментаторы.
Впрочем, многие по-доброму позавидовали крепким отношениям возлюбленных и отметили: несмотря ни на что, Полина и Дмитрий – отличная пара.
Сама же Диброва тоже решила отреагировать на слова недоброжелателей. Девушка опубликовала еще один пост, где поделилась своим недоумением.
"Одного понять не могу, что побуждает человека писать гадости?" – удивляется Полина.
Многодетная мама подчеркнула, что их отношения с Дибровым гармоничны и полны любви и взаимоуважения.
К слову, в начале года Дибровы пришли проститься с Борисом Грачевским. Тогда в прессе отмечали, что Полине пришлось под руку вести Дмитрия к гробу кинорежиссера.
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