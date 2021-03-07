"Какой боров": жене пришлось отдуваться за располневшего Диброва

"Какой боров": жене пришлось отдуваться за располневшего Диброва
Дмитрий и Полина Дибровы. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка была не готова к потоку критики

Супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва недавно опубликовала свежий семейный кадр. Полина деликатно намекнула на то, что никак не может привить супругу любовь к спорту, и попросила у фанатов поделиться личным опытом в таком вопросе.

Однако, увидев свежее фото с культовым ведущим шоу "Кто хочет стать миллионером", поклонники не стали выбирать выражения и начали писать Полине гадости. Причиной такого недовольства стал заметно увеличившийся вес знаменитости.

Некоторые и вовсе не смогли узнать в мужчине, позирующим рядом со стройной Полиной, любимца миллионов.

"У Дмитрия лишний вес и сильно уже", "Полина красавица! Мама трех деток, и не скажешь. А супруга даже не узнала", "Я думала дочь и отец", "Дед с внучкой", "Какой боров", "Красавица и чудовище", – не стесняются высказывать свое мнение комментаторы.

Впрочем, многие по-доброму позавидовали крепким отношениям возлюбленных и отметили: несмотря ни на что, Полина и Дмитрий – отличная пара.

Сама же Диброва тоже решила отреагировать на слова недоброжелателей. Девушка опубликовала еще один пост, где поделилась своим недоумением.

"Одного понять не могу, что побуждает человека писать гадости?" – удивляется Полина.

Многодетная мама подчеркнула, что их отношения с Дибровым гармоничны и полны любви и взаимоуважения.

К слову, в начале года Дибровы пришли проститься с Борисом Грачевским. Тогда в прессе отмечали, что Полине пришлось под руку вести Дмитрия к гробу кинорежиссера.

Ольга ФЕДОРОВА

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