Бывшие венценосные особы раскрыли тайны королевского двора

Интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл обещало стать скандальным еще до своего выхода. Наконец, шоу с Опрой Уинфри попало в эфир и уже вызвало бурную реакцию. Супруги честно рассказали о конфликтах с Кейт Миддлтон, принцем Чарльзом и о других трудностях, с которыми пришлось столкнуться "нестандартной" королевской паре.



Что касается супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, по словам Меган их отношения были настолько натянуты, что незадолго до свадебного торжества небольшой конфликт привел к тому, что Маркл расплакалась. Американская актриса рассказала, что не смогла полюбовно договориться с герцогиней Кембриджской о цвете платьев для участниц церемонии и от переизбытка эмоций пустила слезу. Впрочем, спустя некоторое время Миддлтон извинилась перед Маркл и даже послала ей примирительный букет цветов.

В целом, звезда сериала "Форс-мажоры" чувствовала себя среди новоиспеченных родственников не в своей тарелке. Меган было настолько тяжело, что она задумалась об обращении к специалистам. Однако в такой просьбе ей отказали, так как подобный шаг мог наложить тень на королевский двор, передает телеканал CBS.

Принц Гарри поддержал супругу и заявил, что тоже не чувствовал необходимой поддержки от членов венценосной семьи. Он хотел оградить жену от нападок, связанных с цветом ее кожи, и с этой целью обращался за помощью к близким родственникам. Однако отклика так и не нашел, а его отец принц Чарльз в какой-то момент и вовсе отвернулся от наследника и перестал отвечать на его телефонные звонки. Впрочем, позже принц Чарльз несколько смягчился.

В том же интервью Меган Маркл обвинила Букингемский дворец в травле. Впрочем, окружавшие герцогиню люди заявляли: актриса обладает очень непростым характером, который и приводил к череде скандалов.