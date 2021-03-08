Негативные эмоции были написаны на лице знаменитости

Очередной выпуск шоу "Маска" обернулся скандалом. Певица Азиза, которая выступала в костюме Пингвина, была весьма недовольна, тем что ее раскрыли, и всем своим видом демонстрировала обиду. Такое поведение многим показалось неуместным.



Большинство членов жюри были уверены, что под этой маской скрывается Анита Цой. Когда открылось реальное положение дел, все были весьма удивлены. Филипп Киркоров даже принес извинения за то, что решил рассекретить Пингвина.

Сама же Азиза, после снятия маски окинула всех ледяным взглядом, который явно показывал, как она расстроена и оскорблена. В конце концов, певица заявила, что мечтала дойти до финала шоу и очень недовольна, что ей придется покинуть передачу.

Несдержанность артистки осудили не только зрители, но и супруг звезды оперы Анны Нетребко, популярный тенор Юсиф Эйвазов. На странице ведущего шоу Вячеслава Макарова он написал, что профессионал такого уровня "не имеет право вести себя, как обиженный ребенок".

Схожего мнения придерживаются и многочисленные телезрители, которых задело поведение Азизы.

"Я такого еще не видел, чтоб маска после вскрытия обиделась на жюри и не спела прощальную песню", "Как в детском саду. Ведь большая актриса! Эмоции нужно уметь сдерживать. Это ведь шоу!", "Что за поведение Азизы? Что за лицо? Мне как зрителю очень неприятно! Вы певица или девочка обиженная? Неприятный осадок от вашего поведения!", "Это разоблачение больше было похоже на траур", – делятся впечатлениями от увиденного комментаторы под роликом на "Ютуб".

К слову, недавно стало известно, что Азиза получила предложение руки и сердца. Говорившая о родовом проклятии артистка может скоро выйти замуж.