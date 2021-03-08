Умер народный артист РСФСР

Умер народный артист РСФСР
Свеча. Фото: www.pixabay.com
Знаменитости не стало на 90-м году жизни

8 марта ушел из жизни выдающийся советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Народный артист покинул этот мир в возрасте 89 лет.

О трагедии сообщил известный музыкант Лев Маркиз. Артист поделился печальными новостями на своей странице в "Фейсбук". Маркиз подчеркнул, что Башкиров был очень талантливым пианистом и замечательным преподавателем. Дмитрий Александрович многого достиг за свою жизнь и подарил немало замечательных часов своим слушателям и ученикам.

Что стало причиной смерти выдающегося музыканта, пока не сообщается.

Знаменитый пианист появился на свет в столице Грузии. Позже он отправился в Москву, где учился музыке. Впоследствии Дмитрий Александрович начал преподавать в Московской консерватории. В конце 1980-х уехал в Испанию, где более четверти века руководил кафедрой фортепьяно в мадридской Высшей школе музыки. В 1990-м году получил звание народного артиста РСФСР.

Дмитрий Александрович был весомой фигурой в культурной жизни Москвы и СССР. Он принимал участие во многих музыкальных ансамблях и часто выступал с сольными концертами. В репертуаре знаменитости были произведения Шопена, Шумана, Дебюсси и других выдающихся композиторов.

Ольга ФЕДОРОВА

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