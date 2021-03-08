Арзамасова оконфузилась на торжественной церемонии

Арзамасова оконфузилась на торжественной церемонии
Лиза Арзамасова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ораторские способности подвели артистку

Лиза Арзамасова поделилась с многочисленными подписчиками курьезным случаем из личного опыта. Оказалось, однажды звезда "Папиных дочек" прилюдно опозорилась, так как не смогла выговорить труднопроизносимый термин.

Неприятный инцидент произошел во время церемонии награждения. Там артистка выступала в роли ведущей. Знаменитости заранее выдали текст, с которым она должна была вести церемонию. Уже при первом знакомстве с речью Арзамасова поняла, что трудностей не избежать.

Один длинный термин никак не давался актрисе. Она старательно пыталась его выучить и много времени потратила на проговаривание слова в различных конструкциях и словосочетаниях. Но все оказалось тщетно.

Когда Лиза вышла на сцену, конфуз не заставил себя долго ждать. При первом же упоминании термина актриса споткнулась и исковеркала слово.

"Язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог", – откровенничает знаменитость на своей странице в "Инстаграм".

Ее соведущий благородно постарался перевести все в шутку, заявив, что такая молодая ведущая и не должна знать подобных специальных терминов. Однако и ему не удалось выговорить слово. В итоге знаменитости несколько часов веселили публику попытками произнести термин.

Кстати, несмотря на все уговоры подписчиков, артистка так и не раскрыла, что за слово заставило ее опозориться перед публикой.

К слову, совсем недавно Арзамасова впервые рассказала о своих отношениях с Ильей Авербухом. Актриса подчеркнула, что к решению пожениться влюбленные шли очень плавно и "без резких движений".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Надо было заменить это слово на более простое но аналогичное по смыслу, заранее, косяк редактора, он долбоё*.
1
новости партнеров
По теме

США встревожили успехи России

Байдену посоветовали пересмотреть позицию в отношении Москвы

Россия разгромит НАТО за несколько дней и захватит Балтику

Польский генерал озвучил сценарии столкновения между российскими и западными военными

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей