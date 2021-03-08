Ораторские способности подвели артистку

Лиза Арзамасова поделилась с многочисленными подписчиками курьезным случаем из личного опыта. Оказалось, однажды звезда "Папиных дочек" прилюдно опозорилась, так как не смогла выговорить труднопроизносимый термин.



Неприятный инцидент произошел во время церемонии награждения. Там артистка выступала в роли ведущей. Знаменитости заранее выдали текст, с которым она должна была вести церемонию. Уже при первом знакомстве с речью Арзамасова поняла, что трудностей не избежать.

Один длинный термин никак не давался актрисе. Она старательно пыталась его выучить и много времени потратила на проговаривание слова в различных конструкциях и словосочетаниях. Но все оказалось тщетно.

Когда Лиза вышла на сцену, конфуз не заставил себя долго ждать. При первом же упоминании термина актриса споткнулась и исковеркала слово.

"Язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог", – откровенничает знаменитость на своей странице в "Инстаграм".

Ее соведущий благородно постарался перевести все в шутку, заявив, что такая молодая ведущая и не должна знать подобных специальных терминов. Однако и ему не удалось выговорить слово. В итоге знаменитости несколько часов веселили публику попытками произнести термин.

Кстати, несмотря на все уговоры подписчиков, артистка так и не раскрыла, что за слово заставило ее опозориться перед публикой.

К слову, совсем недавно Арзамасова впервые рассказала о своих отношениях с Ильей Авербухом. Актриса подчеркнула, что к решению пожениться влюбленные шли очень плавно и "без резких движений".