"Дива": Лорак поздравила россиянок с 8 Марта снимком в черном боди

"Дива": Лорак поздравила россиянок с 8 Марта снимком в черном боди
Ани Лорак. Фото: Ceremony Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка пожелала женщинам счастья

Сегодня вся Россия празднует Международный женский день. По старой традиции знаменитости поздравляют своих поклонников в соцсетях. Ани Лорак в честь весеннего праздника опубликовала свежую фотографию.

На новом кадре певица позирует в обтягивающем черном боди. Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру знаменитости. Сверху артистка накинула легкую шелковую рубашку. Дополнили наряд знаменитости крупные серьги в виде дорожек из звезд. Снимок анимированный – вокруг Лорак кружат десятки лепестков цветов.

"Вы – цветы этой жизни. Пусть лепестками роз стелется ваша дорога", – обратилась к представительницам прекрасного пола Ани.

Многочисленные поклонники певицы с благодарностью приняли ее поздравления и поспешили в свою очередь пожелать Ани всего самого лучшего.

"Каролиночка, Вы самый прекрасный цветок! Очень Вас люблю. Здоровья Вам крепкого!", "И Вас с праздником, дорогая Каролина! Весны в душе, вдохновения, красоты!", "Вы эталон красоты, не только для мужчин, но и для женщин! Желаю безграничного Женского счастья и Достойного мужчину", "С праздником, Дива!" – рассыпаются в комплиментах пользователи Сети.

Кстати, совсем недавно Ани Лорак застукали с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу на публике. Экс-супруги вместе посетили вечеринку Филиппа Киркорова.

Ольга ФЕДОРОВА

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