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Сегодня вся Россия празднует
Международный женский день. По старой традиции знаменитости поздравляют своих
поклонников в соцсетях. Ани Лорак в честь весеннего праздника опубликовала
свежую фотографию.
На новом кадре певица позирует в обтягивающем черном боди. Наряд выгодно подчеркивает стройную фигуру знаменитости. Сверху артистка накинула легкую шелковую рубашку. Дополнили наряд знаменитости крупные серьги в виде дорожек из звезд. Снимок анимированный – вокруг Лорак кружат десятки лепестков цветов.
"Вы – цветы этой жизни. Пусть лепестками роз стелется ваша дорога", – обратилась к представительницам прекрасного пола Ани.
Многочисленные поклонники певицы с благодарностью приняли ее поздравления и поспешили в свою очередь пожелать Ани всего самого лучшего.
"Каролиночка, Вы самый прекрасный цветок! Очень Вас люблю. Здоровья Вам крепкого!", "И Вас с праздником, дорогая Каролина! Весны в душе, вдохновения, красоты!", "Вы эталон красоты, не только для мужчин, но и для женщин! Желаю безграничного Женского счастья и Достойного мужчину", "С праздником, Дива!" – рассыпаются в комплиментах пользователи Сети.
Кстати, совсем недавно Ани Лорак застукали с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу на публике. Экс-супруги вместе посетили вечеринку Филиппа Киркорова.
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