"Эти артисты избалованы": Хмельницкую заплевали за обращение к народу

"Эти артисты избалованы": Хмельницкую заплевали за обращение к народу
Алена Хмельницкая. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Россияне не согласились с актрисой, что 8 марта женщинам не стоит дарить цветы, чтобы помочь больным детям

Алена Хмельницкая опубликовала в "Инстаграм" свежий пост, в котором поделилась своими мыслями относительно Международного женского дня. Артистка считает, что радоваться цветам можно тогда, когда в стране будет решен вопрос с больными детьми. Отклик среди подписчиков оказался разнообразным.

Хмельницкая призналась, что, хоть и любит цветы и понимает, что сотрудникам таких магазинов надо на что-то жить, но не может принять, что в праздники, как 8 марта, тратятся баснословные суммы денег на растения. 

Она не может понять, как можно думать о сиюминутных радостях, а не о помощи детям. Хмельницкая полагает, что можно было бы договориться с цветочными магазинами, чтобы они жертвовали детям и развозили растения в дома престарелых. Знаменитость призвала подписчиков поделиться своим мнением на этот счет и обсудить столь важную проблему. 

Многие подписчики раскритиковали актрису. Ей предложили показать пример другим людям и открыть цветочный магазин. Кое-кто не понял, почему такие претензии предъявляются цветочному бизнесу, а не государству. Некоторые женщины недоумевали – они днями напролет работают, получают цветы два раза в год и должны еще лишиться такой маленькой радости. При этом критики отмечали, что Хмельницкая права относительно помощи детям, но не за счет цветов на 8 марта. 

"Просто отписалась", "Зачем смешивать две разные вещи", "Благотворительность должна быть от сердца. Может какой-то женщины цветы в этот день крайне важны", "Вызывает недоумение постановка вопроса, что надо у кого-то что-то отнять, чтобы другому что-то получить", "Пристали к цветам! Это артисты избалованы букетами. Давайте начинать с себя: с дорогого крема перейдем на дешевый, зачем вам несколько сумок, имейте одну, и обувь не известных брендов, и на отдых не тратить сумасшедшие деньги и т.д. А то цветы", – возмущались россиянки. 

Впрочем, было и немало интернет-пользователей, которые согласились с Хмельницкой. Фанаты признались, что не понимают, зачем дарить срезанные цветы, ведь лучше эти деньги потратить на более важные и нужные вещи. Многие так и делают. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость156289
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Можно и в театр не пойти, и в кино.... Всегда найдутся более "важные" траты. А потом, зарабатывая деньги, каждый волен их тратить как считает нужным.
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