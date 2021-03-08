Особняк нашел нового хозяина еще в прошлом году

Знаменитой певицы Жанны Фриске не стало почти шесть лет назад, однако ее имя до сих пор мелькает в прессе. Недавно журналистам стало известно, что ее гражданский муж Дмитрий Шепелев продал их общий загородный дом.



По данным журналистов, телеведущий распрощался с роскошным особняком еще в середине прошлого года. В своей книге "Жанна" Дмитрий рассказывал, что огромный дом безумно понравился Фриске, она мечтала сделать из него настоящее семейное гнездышко. Однако судьба распорядилась так, что артистка побывала там всего однажды.

Как отмечает издание "Экспресс газета", после продажи особняка Шепелев обзавелся элитной жилплощадью в центре столицы, где сейчас живет с новой возлюбленной Екатериной Тулуповой. Квартира обошлась телеведущему в 30 миллионов рублей.

При этом особняк он покупал вместе с Жанной, пара заплатила за него 38 миллионов рублей. После смерти знаменитости ее доля досталась отцу, матери и сыну Платону. Впоследствии родители Жанны продали свои доли Дмитрию.

По данным издания, новым владельцем роскошного загородного дома стал известный искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

К слову, совсем недавно отец певицы Владимир Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в пропаже 20 миллионов рублей. Родственник знаменитости заявил, что ее бывший возлюбленный должен был выплатить долг за лечение гражданской жены, но не сделал этого.