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В эфире Первого канала 8 марта решится главный музыкальный вопрос весны – кто поедет от России на "Евровидение-2021". Оказалось, что группа Little Big, которая в прошлом году так не смогла представить нашу страну из-за пандемии коронавируса, не будет бороться за то, чтобы попытать удачу в этот раз.
Как сообщил портал Super, сегодня выступать будут: Антон Беляев, группа #2Маши и Манижа. Участники отбора уже репетируют свои номера.
Little Big же выйдет на сцену лишь в качестве гостя.
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