Стали известны претенденты на участие в "Евровидении" от России

Главная интрига - участвует ли в отборе Little Big - наконец раскрыта

В эфире Первого канала 8 марта решится главный музыкальный вопрос весны – кто поедет от России на "Евровидение-2021". Оказалось, что группа Little Big, которая в прошлом году так не смогла представить нашу страну из-за пандемии коронавируса, не будет бороться за то, чтобы попытать удачу в этот раз. 

Как сообщил портал Super, сегодня выступать будут: Антон Беляев, группа #2Маши и Манижа. Участники отбора уже репетируют свои номера. 

Little Big же выйдет на сцену лишь в качестве гостя. 

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