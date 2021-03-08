Главная интрига - участвует ли в отборе Little Big - наконец раскрыта

В эфире Первого канала 8 марта решится главный музыкальный вопрос весны – кто поедет от России на "Евровидение-2021". Оказалось, что группа Little Big, которая в прошлом году так не смогла представить нашу страну из-за пандемии коронавируса, не будет бороться за то, чтобы попытать удачу в этот раз.

Как сообщил портал Super, сегодня выступать будут: Антон Беляев, группа #2Маши и Манижа. Участники отбора уже репетируют свои номера.

Little Big же выйдет на сцену лишь в качестве гостя.

