Россиянки пришли в восторг от пикантного снимка

Павел Деревянко большой любитель удивлять своих фанатов. Поздравляя женщин с 8 Марта, артист не изменил себе. Его праздничная "открытка" произвела фурор в Сети. А все потому, что Павел предстал перед восторженными поклонницами в чем мать родила.



На фотографии Деревянко позирует на фоне безбрежной глади лазурного океана. Артист босиком стоит на деревянном настиле и смотрит вдаль. Павел подвернулся к фотографу могучей спиной. Руки уперты в бока. Но главное – на знаменитости нет ни одной детали одежды.

"Поздравляю вас, лучшая половина человечества. Жизни без вас не мыслю, о восхитительные!" – с теплотой обратился к россиянкам артист.

Поклонницы звезды пришли в неописуемый восторг от такого откровенного кадра. Женщины признали, что были бы очень рады, если бы чаще получали такие поздравления.



"Ого... вот это я понимаю – поздравление!", "Ах, спасибо, Павел!! Волшебное поздравление!", "Идеально", "Пашуль, прекрасно! Умеешь порадовать девочек", "Это вам не картинка с цветочками из интернета! Вот все бы так! Спасибо! Сразу видно, поздравление от души!" – восхищаются подписчицы.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что Павел Деревянко разошелся со супругой Дарьей Мясищевой. Пара официально подтвердила расставание.