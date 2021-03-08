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Россияне выбрали артиста, который представит нашу страну на "Евровидении" в Роттердаме в этом году. На этот раз бороться за первое место сможет певица Манижа.
Это стало известно в прямом эфире Первого канала. Певица победила по результатам смс-голосования. Выступит Манижа с композицией Russian woman. Артистка соревновалась с группой #2Маши и Антоном Беляевым.
Манижа заявила, что посвящает эту победу своей бабушке.
Конкурс пройдет с 18 по 22 мая. Пока не известно, пустят ли зрителей. Однако мероприятие пройдет в традиционном офлайн-формате. Сократят количество журналистов и составы делегаций. В прошлом году "Евровидение" отменилось из-за пандемии коронавируса. Тогда Россию должна была представить группа Little Big.
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