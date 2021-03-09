Артистке было 73 года

Скончалась народная артистка РФ Татьяна Иванова. Печальную новость сообщили на сайте российского государственного академического театра драмы имени Волкова.

Отмечается, что смерть актрисы наступила 7 марта. Татьяны Борисовны не стало на 74-м году жизни. Причина трагедии неизвестна.

Иванова родилась 5 сентября 1947 года в городе Рыбинск. В 1971 году артистка окончила Ярославское театральное училище, а после начала работать в театре имени Волкова.

В театральный репертуар Татьяны Борисовны входили многие яркие роли: Екатерина II из "Царской охоты", Луиза из "Маленьких трагедий", Лизанька из "Горя от ума", Матрена из "Горячего сердца".

Примечательно, что в начале февраля этого года состоялся бенефис Ивановой, посвященный 50-летию ее сценической деятельности. 27 марта актриса должна была сыграть в спектакле "На краю земли".

"Исполнительский диапазон актрисы был неисчерпаем: она одинаково легко, изобретательно и органично существовала в ролях лирических, комедийных, драматических героинь", – говорится на сайте театра.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на личной странице в "Фейсбук" высказался о трагедии.

"До последних дней Татьяна Иванова работала в театре, была полна творческих планов", – отметил госдеятель.

Вчера не стало Ивановой Татьяны Борисовны, актрисы Волковского театра, народной артистки России. Татьяна Борисовна с... Опубликовано Дмитрий Миронов Понедельник, 8 марта 2021 г.

По некоторым данным, похороны артистки состоятся 10 марта.