Почему Little Big отказались ехать на "Евровидение" – названа причина

Почему Little Big отказались ехать на "Евровидение" – названа причина
Кадр youtube.com
По некоторым данным, исполнители столкнулись с творческим кризисом

Недавно стало известно о том, что популярная группа Little Big отказалась представлять Россию на "Евровидении". Напомним, конкурс пройдет в период с 18 по 22 мая.

Накануне на официальной инстаграм-странице группы появилось заявление, касающееся участия в шоу.

"Мы считаем, что в России очень много талантливых и интересных исполнителей, у каждого из которых должна быть возможность показать себя за пределами нашей страны", – говорится в публикации.

Примечательно, что клип на песню UNO, написанную коллективом специально для "Евровидения-2020", стал самым популярным на Ютуб-канале конкурса за всю историю его существования. Но из-за пандемии COVID-19 Little Big не смогли полноценно представить нашу страну на международной арене.

Однако по данным Телеграм-канала "НеМалахов", причина отказа группы участвовать в "Евровидении" кроется в следующем – исполнители попросту не смогли написать новой достойной песни. Дело в том, что композиция должна была конкурировать с предыдущим хитом, но добиться подобного результата было крайне сложно.

Отмечается, что солисты до последнего пытались создать новый хит, но у них ничего не вышло. Поэтому они приняли решение сняться с "забега".

Теперь Россию будет представлять певица с псевдонимом Манижа. Она исполнит песню под названием Russian woman.

Анастасия ГОРЮНОВА

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