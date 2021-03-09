Друг впервые рассказал о проблемах со здоровьем у знаменитого композитора

Игорь Николаев раскрыл подробности о недуге, с которым в начале 2000-х столкнулся Игорь Крутой. О болезни композитора знали только самые близкие.

В интервью телеканалу "ТВ Центр" Николаев сообщил, что в прошлом у Крутого обнаружили новообразования в поджелудочной железе. Артисту пришлось перенести операцию, которая привела к некоторым осложнениям. Игорь Яковлевич сильно похудел, также ему было тяжело передвигаться без посторонней помощи.

Когда исполнитель хита "Дельфин и русалка" впервые увидел товарища после хирургического вмешательства, то он пришел в ужас – настолько сильно недуг отразился на внешнем виде композитора, передает "Экспресс Газета".

Увиденная картина настолько сильно потрясла Николаева, что он решил посвятить Крутому песню. Так и появилась известная композиция под названием "Мой друг".

""Мой друг" – это ситуация конкретная. Игоря. Потому что я знал, что он после операции", – отметил певец.

Игорь Юрьевич вспомнил, как однажды он пришел навестить композитора, и тот, несмотря на свое состояние, воспроизвел новую мелодию.

"Я не представлял, как он встанет и пойдет вообще. И когда мы дошли со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию", – рассказал Николаев.

Ранее Крутой показал видео с Аллегровой без парика.