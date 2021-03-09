Звезда "Аншлага" откровенно рассказала о неизлечимой болезни

Звезда "Аншлага" откровенно рассказала о неизлечимой болезни
Светлана Рожкова. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Недавно артистка столкнулась с новым недугом

Светлана Рожкова откровенно рассказала о тяжелом недуге. Напомним, несколько лет назад юмористке поставили неутешительный диагноз – цирроз печени.

По словам звезды "Аншлага", болезнь на данный момент удается держать под контролем. Забыть о проблемах Светлане Анатольевне помогает любимая работа, а также активный образ жизни.

С 8 марта Рожкова возобновила свою гастрольную деятельность. Артистка сильно соскучилась по сцене и преданным поклонникам, передает "СтарХит".

Оказалось, что три месяца назад она перенесла коронавирусную инфекцию. Болезнь протекала в легкой форме, но осложнений избежать все равно не удалось.

"В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом", - рассказала юмористка.

Коронавирус негативно отразился на состоянии Светланы Анатольевны. К счастью, благодаря усилиям врачей тяжелый недуг не развивался стремительно. Артистка искренне верит в то, что ее может вылечить сцена.

"К сожалению, моя болезнь не лечится полностью, но процессы идут очень и очень медленно, поэтому, друзья мои, у меня есть время на творчество и полноценную хорошую жизнь", – отметила Рожкова.

Ранее звезда "Аншлага" назвала причину, из-за которой усугубилось ее состояние здоровья. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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