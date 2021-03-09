В биографии певицы - немало интересных фактов

Недавно появилась информация, что вместо группы Little Big нашу страну на "Евровидении" будет представлять певица Манижа. Предлагаем ознакомиться с фактами из жизни молодой артистки.

Манижа Сангин появилась на свет 8 июля 1991 года в Таджикистане. В 1994 году семья певицы переехала в Россию, поскольку в тот период на их Родине не утихала гражданская война.

Вместе с родными Манижа обустроилась в Москве. Она училась в Российском государственном гуманитарном университете. По окончании высшего учебного заведения Сангин получила диплом психолога.

Примечательно, что девушка имеет впечатляющую родословную. Ее дедушка, Тоджи Усмон, был известным таджикским писателем и журналистом. Прабабушка артистки стала одной из первых женщин в Средней Азии, которая отказалась от паранджи и изъявила желание работать.

Что касается родителей певицы, то ее отец является врачом, а мать владеет собственным брендом одежды Modardesigns. Именно женщина шьет для дочери и ее музыкального коллектива различные наряды, передает Passion.

Певческой карьерой Манижа занялась в начале 2000-х. Сначала она принимала участие в проекте "Ру.кола", а позже начала выступать как самостоятельная творческая единица.

Стоит отметить, что долгое время отец девушки стыдился ее из-за увлечения музыкой. Ведь для мусульманских мужчин певческая карьера приравнивалась к позору, пишет "СтарХит".

Сангин активно борется за права женщин. В 2019 году она внесла свой вклад в создание мобильного приложения SILSILA, нацеленного на помощь жертвам домашнего насилия. Также в прошлом году артистка стала первым российским послом доброй воли Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Ранее стало известно о том, что на "Евровидении" Манижа исполнит песню Russian woman.