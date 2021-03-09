Почему Медведева ушла из шоу Comedy Woman

Почему Медведева ушла из шоу Comedy Woman
Наталия Медведева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористка могла распрощаться с проектом по нескольким причинам

Наталия Медведева является одной из самых ярких участниц юмористического шоу Comedy Woman. Благодаря проекту артистка получила не только необыкновенную популярность, но и всенародную любовь. Однако в 2014 году звезда покинула передачу. Поклонники до сих пор гадают, что подвигло ее пойти на этот шаг.

В 2010 году Медведева решила попробовать себя в качестве актрисы театра и кино. На экраны вышли такие яркие фильмы с участием Наталии, как "Новогодний брак" и "Что творят мужчины!". Позже представители артистки отметили – из-за плотного графика знаменитость обязана прекратить съемки в Comedy Woman.

По мнению некоторых фанатов, на уход актрисы повлияла и семья. В 2012 году Наталия сыграла свадьбу с КВНщиком Александром Коптелем. Спустя три года у супругов родился сын Илья. А в 2018 году на свет появился второй наследник пары. Большую часть времени Медведева была вынуждена посвящать родным, поэтому пришлось пойти на жертвы в карьере.

Еще одной возможной причиной отказа от популярного проекта являются конфликты с руководством. Некоторое время назад артистка рассказывала, что ее идеи постоянно отвергали и высмеивали. Хотя в конечном итоге предложенные звездой номера производили настоящий фурор, передает "СтарХит".

Ранее стало известно о том, что Медведева лишилась работы из-за съемок в интимной сцене. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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