В жизни широко известной актрисы произошла трагедия

Звезда российских сериалов Ольга Понизова несколько лет назад исчезла с телеэкранов. Кроме того, ее долго не могли найти журналисты и близкие друзья. Что подтолкнуло успешную в карьере молодую женщину разорвать связи с миром, пытались разобраться не раз.

Судьба широко известной в 1990-е годы актрисы была успешной. С 1989-го по 2007 год она исполнила главные и второстепенные, но очень заметные роли в без малого 20 картинах. В ее фильмографии были такие популярные киноленты, как "Все будет хорошо", "Зал ожидания", "Бандитский Петербург", "Две судьбы", "Я все решу сама", "На углу в Патриарших" и другие.

В личной жизни все складывалось непросто. По окончании Щукинского училищамолодая актриса стала женой гендиректора телекомпании "Русский экстрим" Андрея Челядинова, у них родился сын.



Вскоре супруги расстались. Актриса вернулась в профессию, когда ребенку было три года. Режиссеры по-прежнему баловали ее перспективными ролями, зрители любили. И все же почти 14 лет назад звезда пропала, ничего никому не объясняя.

Актер Марк Горонок, с которым Ольга Понизова снялась в фильме "Все будет хорошо", сообщил, что ничего не знает о бывшей партнерше. Слышал только, что она ушла в монастырь. когда не стало ее сына, пишут "Дни.ру".

Ее увидели только спустя восемь лет на кладбище. Страшная беда тогда произошла у актрисы. Она потеряла ребенка – единственный сын знаменитости погиб в автокатастрофе по вине его друга, который нетрезвым сел за руль.

Похоронив наследника, и без того скрытная актриса год с лишним не разговаривала ни с кем. Она больше не снималась в кино, окончательно рассталась с театром и занимается только благотворительностью.

Несколько лет назад главный режиссер Московского ТЮЗа, где работала актриса охарактеризовала Ольгу Понизову как необычного человека. Генриетта Яновская отметила "ломкость" и странность" звезды.