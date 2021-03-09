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Владимир Жириновский прокомментировал новость о том, что Россию на "Евровидении-2021" будет представлять певица Манижа. По мнению лидера ЛДПР, песня, которую девушка споет на конкурсе, абсолютно не подходит под формат шоу.
Напомним, Манижа выступит на "Евровидении" с композицией под названием Russian woman, что в переводе с английского означает "Русская женщина".
Примечательно, что в песне речь идет об изменении самоощущения женщины за последние несколько столетий в нашей стране.
"Не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России", – заявил госдеятель.
Особенно Владимира Вольфовича возмутили следующие строки: "Сын без отца, дочь без отца...". Жириновский отметил, что композиция должна вызывать приятные эмоции, а не вводить в состояние депрессии и уныния, передает РИА "Новости".
"Песня должна создавать хорошее настроение, радовать людей... Кто ее выбрал?.. Кому нужна такая песня?" – задался он вопросом.
Напомним, после отказа группы Little Big ехать на конкурс "Первый канал" устроил новый отбор участников. В нем принимали участие Антон Беляев, группа #2Маши и Манижа. В конечном итоге большее число голосов зрители отдали последней.
Об интересных фактах из жизни Манижы можно узнать из материала от "Утро.ру".
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