Деятель искусств вспомнил писательницу добрым словом

Аркадий Инин вспомнил о работе с покойной Татьяной Поляковой. Сценарист занимался адаптацией романа писательницы для фильма "Тонкая штучка".

По словам Аркадия Яковлевича, сотрудничество с Поляковой принесло ему только положительные эмоции.

"Должен сказать, что это была приятная работа как для сценариста, потому что автор романа ни во что не вмешивался. Это редкий случай, потому что многие писатели не понимают разницы в законах кино и литературы", - высказался Инин.

Он отметил, что Татьяна Викторовна предлагала свою помощь только тогда, когда это было действительно необходимо.

Инин добавил, что Полякова создавала очень интересных детективных персонажей. Один и тот же герой включал в себя несколько разных качеств, что делало его "объемным", передает "Пятый канал".

Также Аркадий Яковлевич рассказал о том, что в день смерти писательницы, 8 марта, произошло удивительное совпадение. По телевизору показывали кинокартину "Тонкая Штучка" – плод совместной работы Инина и Поляковой.

"Как знак судьбы – вчера по ТВ показывали наш с ней фильм "Тонкая штучка". Я оглушен – ушел хороший человек", – добавил сценарист.

Ранее стало известно о том, что Полякова скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.