Физиономист оценила искренность Меган Маркл в интервью Опре Уинфри

Физиономист оценила искренность Меган Маркл в интервью Опре Уинфри
Меган Маркл. Фото: PPE/face to face/www.globallookpress.com
Супруга наследника британской короны применяет манипуляционные приемы, убеждена эксперт

Недавнее интервью герцогини Сассекской Меган Маркл для американской телеведущей Опре Уинфри наглядным образом демонстрирует поведение гостьи. По мнению физиономиста Светланы Филатовой, искренность супруги принца Гарри явно подвергается сомнению.

По словам специалиста, Меган выдерживала весьма театральные паузы, чтобы добиться от зрителей доверия. При этом герцогиня является весьма неплохой актрисой, которая настаивает не на своих страданиях, а на конфликте интересов.

Тем не менее, Маркл явно преувеличивает общий драматизм ситуации, убеждена Филатова.

"Возможно, она действительно считает, что является жертвой, но она совсем не сломлена – челюсть поднята высоко, значит, борется", – заявила физиономист в интервью изданию Life.

Эксперт также выразила уверенность в том, что основные признания Меган фактически являются манипуляцией над общественностью, которую удалось провести на грамотном уровне. Так, специалист считает, что слова супруги принца Гарри о цвете кожи ребенка – не более чем доведение ситуации до абсурда.

Филатова объяснила, что таким образом Маркл пытается перетянуть на себя общественность.

"Хотели показать, что все такие белые и пушистые", – убеждена физиономист.

В интервью Опре Уинфри Меган также заявила, что ее отношения с герцогиней Кембриджской были натянуты до крайней степени предела. Женщина также пустила во время беседы с журналисткой слезу.

Егор МАЛКОВ

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