Испанка выложила интригующие фотографии

Скандал вокруг семейства известного футболиста Павла Мамаева обрастает новыми подробностями. Накануне его предполагаемая возлюбленная выложила в интернет снимок с положительным тестом на беременность.



Кадр появился на странице Ирен Гарсия Морено в "Инстаграм". Девушка не стала ничего объяснять, просто выложила интригующую фотографию. Под снимком теста она также поздравила женщин с Восьмым марта.

Что значит этот кадр, забеременела ли испанка, и если да, то от кого, остается загадкой. Впрочем, буквально через несколько часов на ее странице появилась новая запись на этот раз из ресторана. Девушка выпивает белое вино в компании неизвестного мужчины, передает телеканал "360". В интересном положении алкоголь противопоказан, поэтому беременность Ирен вызывает сомнения.

Напомним, Морено считают новой любовницей Павла Мамаева, из-за которой в его семействе разгорелся громкий скандал. На возможную разлучницу указала сама супруга спортсмена Алана. На фоне переживаний модель даже загремела в больницу.

Недавно врачи медицинского учреждения, где Алану поставили на ноги, рассказали, что девушка попала в отделении отравлений. Впрочем, подруга Мамаевой по имени Юлия позже рассказала, что с девушкой все в порядке.