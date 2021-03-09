Народ несет к месту захоронения анальные смазки

Александра Шевчука не стало 40 дней назад. Стилиста Аллы Пугачевой похоронили на Украине, в Черкасской области. Сейчас его могила стала местом сбора однополых пар.

Мужчины и женщины проходят на кладбище к Шевчуку, чтобы попросить его о счастье в личной жизни. При этом украинцы приносят не только цветы, но и интимные смазки, пишет "Дни.ру".

"Многие стоят и молятся на могиле. Иные же оставляют там записки с самыми сокровенными просьбами – например, помочь с мужиком, с потенцией",

– рассказывают очевидцы, отмечая, что теперь любители не совсем стандартных отношений считают Шевчука ангелом, который поможет им обрести настоящую любовь.

Напомним, что стилист Примадонны скончался 24 января после гей-оргии, которая стала для Шевчука смертельной. Мужчина, которому было 54 года, скончался после анального кровотечения.

Родные Александра приняли решение кремировать его тело. Похоронили стилиста в украинском городе Умань, где он и родился. Малая родина Шевчука находится в почти 1000 километрах от Москвы, что вызвало большое сожаление у друзей мужчины, поскольку навещать его будет непросто. Через год родные Шевчука планируют установить на его могиле памятник.

К слову, по информации, которая появилась в СМИ, останки стилиста вывезли из российской столицы в чемодане.