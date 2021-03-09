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Знаменитая актриса Елена Корикова
в последнее время практически выпала из светской жизни. Звезда популярных
телесериалов "Бедная Настя", "Барышня-крестьянка" и других редко балует своих
поклонников снимками и подробностями личной жизни. В честь празднования
Международного женского дня знаменитость решила сделать исключение и выложила в
интернет свежую фотографию.
Прекрасный внешний вид звезды привел восторг многотысячную армию ее фанатов. Артистка снялась крупным планом. Белокурые волосы знаменитости распущены – один из локонов ниспадает на лицо. Одной рукой Корикова держит белый тюльпан, а другой упирается в голову. Знаменитость надела воздушную блузку, отделанную блестящими пайетками.
"С праздником нас, девочки!" – лаконично подписала поздравительную "открытку" звезда российских телесериалов.
Преданные поклонники артистки отметили, что 48-летняя звезда выглядит великолепно. Пользователи Сети поблагодарили Елену за поздравления и поспешили пожелать ей всего самого наилучшего.
"Самая красивая российская актриса", "С праздником, Леночка!", "Любви и исполнения всех ваших желаний!", "С прекрасным весенним праздником! Фото очень красивое! "Вы прекрасны! С праздничком Вас!", "Шикарная!", "Какая же вы красавица! С праздником вас!" – пишут комментаторы.
Кстати, недавно стало известно, чем сейчас живет еще одна исчезнувшая с экранов звезда "Бедной Насти". Анна Горшкова решила посвятить себя музыке.
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