Легкоступову изнасиловали перед смертью - эксперт

Легкоступову изнасиловали перед смертью - эксперт
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Были озвучены результаты экспертизы

Скандал вокруг смерти Валеннтины Легкоступовой разворачивается с новой силой. Огня добавили новые факты, которые огласил профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов в студии "Пусть говорят". 

Эксперт заявил, что у певицы после смерти нашли огромные гематомы на передней и внутренней поверхности бедер, которые могли появиться в результате насилия. 

"Да, я не исключаю сексуальное насилие", – заявил специалист, приводит его слова "Экспресс Газета". 

Официально Валентина Легкоступова умерла в результате тяжелой черепно-мозговой травмы. Артистке провели срочную операцию, после которой она впала в кому. Спасти ее не удалось. 

Родные Легкоступовой убеждены – к гибели певицы причастен ее муж Юрий Фирсов, с которым до трагедии она была в браке около 40 дней. Сам же яхтсмен уверяет, его супруга погибла из-за несчастного случая.

После оглашения завещания артистки, вдовцу досталась часть квартиры. Сразу же после этого он поменял в ней замки и перестал пускать кого-либо, хотя остальная часть недвижимости принадлежит детям Валентины. 

Роман ИГНАТОВ

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