Артистка появится на сцене популярного шоу в ближайшее время

Уход Азизы из передачи "Маска" получился по-настоящему громким. Кажется, что за 2 сезона ни одного артиста не обсуждали настолько активно. Кто-то говорит, что певицу выгнали незаслуженно, другие же осуждают знаменитость за излишние эмоции. Однако у Азизы все-таки появится еще один шанс доказать зрителям, чего она стоит.

Подруга звезды Аника Керимова рассказала, что певица в скором времени вновь появится в эфире НТВ. Азиза примет участие в финальном выпуске проекта, съемки которого состоятся через несколько недель.

"Поэтому всем, кто переживает из-за ухода Азизы, советую не расстраиваться. В "Маске" вы ее еще увидите. И это справедливо! Более того, ее Пингвин может одержать победу, если зрители отдадут свои голоса за него",

– поделилась звездный дизайнер с "Собеседником".

При этом Керимова заступилась за подругу, призвав зрителей поддержать Азизу, а не поливать знаменитость грязью. Реакция певицы была вполне нормальной, продолжает Аника, ведь артистка вложила в этот проект всю свою душу.

"Она бриллиант нашей эстрады. Таких, как она, очень мало. И, конечно, ее уход – большая потеря для этого шоу",

– подытожила Керимова.

Напомним, что после того, как Азизу рассекретили в эфире НТВ, разгорелся настоящий скандал. Певица, которая выступала в костюме Пингвина, открыто выразила свое несогласие с членами жюри. В Сети отметили, что звезда. села себя, как обиженный ребенок.