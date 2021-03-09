Такое решение приняли родители малютки

В первый день текущего года в звездном семействе знаменитой певицы Валерии появился новый член. На свет родилась дочь ее сына Арсения Шульгина и его жены Лианы. И вот, спустя всего пару месяцев после рождения малышка Селин отправилась на заморский курорт.



Уставшие от переменчивой московской погоды звездные родители решили отдохнуть на популярном курорте в Объединенных Арабских Эмиратах. Сейчас маленькая Селин находится в Дубае. О семейном путешествии на своей странице в "Инстаграм" рассказала молодая мама. Девушка поделилась кадрами из самолета и сообщила, что "полет прошел прекрасно".





Семейство отправилось на курорт в праздничное утро 8 марта. Малютка вела себя спокойно и большую часть времени крепко проспала на руках у матери. Шульгина поделилась с многочисленными поклонниками деталями перелета. Оказалось, что никаких проблем, которые часто сопряжены с путешествиями с маленькими детьми, в случае звездного семейства не было. Селин не капризничала и позволила своим родителям спокойно долететь до теплых берегов.

Скорее всего, заботы, связанные с рождением ребенка, утомили молодых родителей, и они решили отправиться в южную страну, чтобы восстановить силы. На опубликованном снимке видна маленькая Селин, наряженная в ползунки нежно-розового цвета. Личико малышки молодая мама решила скрыть от любопытных глаз.

К слову, недавно Валерия показала фото с внучкой на руках. Артистка призналась, что буквально не может оторваться от малышки.