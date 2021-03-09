Актер вместе с супругой были вынуждены переехать в маленькую квартиру

Несколько лет назад актер Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелую травму головы. После этого артист пропал с экранов, а его близкие друзья никак не могут добиться хотя бы короткой встречи со звездой "Убойной силы".

Оказалось, что в жизни Леонова-Гладышева сейчас наступил очень непростой период. Его жена, которая наотрез отказывается говорить о состоянии супруга, все-таки проговорилась, что судьба постоянно подкидывает им новые испытания.

Первым тревогу забил актер Марк Горонок, который несколько месяцев подряд пытался связаться с коллегой. Сначала артиста не пустили к Леонову-Гладышеву на Новый год, после супруга актера ссылалась на плохое самочувствие знаменитости.

"Потом вдруг выясняется, что она увезла Евгения Борисовича на реабилитацию. Договорились встретиться у них дома после реабилитации, которая закончилась в начале февраля, но Лена вновь отменила встречу",

– возмутился Горонок в беседе с "Экспресс газетой".

В итоге Марк рассказал, что в одном из разговоров Елена обмолвилась, что сейчас они с Леоновым "ютятся" в небольшой квартире. Актеру это показалось странным, ведь до этого артист жил в других условиях.

Если верить слухам, виноват во всем сын Васи Векшина из фильма "Место встречи изменить нельзя". Именно наследник Леонова-Гладышева забрал у отца большую часть средств, собранных на реабилитацию, а после переселил родителей в маленькую студию, где они на данный момент живут.