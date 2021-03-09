Сын оставил тяжело больного Леонова-Гладышева без средств к существованию

Родной сын бросил тяжело больного Леонова-Гладышева на грани нищеты
Евгений Леонов-Гладышев. Кадр из "Улицы разбитых фонарей-12" (2011-2012)
Актер вместе с супругой были вынуждены переехать в маленькую квартиру

Несколько лет назад актер Евгений Леонов-Гладышев получил тяжелую травму головы. После этого артист пропал с экранов, а его близкие друзья никак не могут добиться хотя бы короткой встречи со звездой "Убойной силы". 

Оказалось, что в жизни Леонова-Гладышева сейчас наступил очень непростой период. Его жена, которая наотрез отказывается говорить о состоянии супруга, все-таки проговорилась, что судьба постоянно подкидывает им новые испытания. 

Первым тревогу забил актер Марк Горонок, который несколько месяцев подряд пытался связаться с коллегой. Сначала артиста не пустили к Леонову-Гладышеву на Новый год, после супруга актера ссылалась на плохое самочувствие знаменитости. 

"Потом вдруг выясняется, что она увезла Евгения Борисовича на реабилитацию. Договорились встретиться у них дома после реабилитации, которая закончилась в начале февраля, но Лена вновь отменила встречу", 

возмутился Горонок в беседе с "Экспресс газетой". 

В итоге Марк рассказал, что в одном из разговоров Елена обмолвилась, что сейчас они с Леоновым "ютятся" в небольшой квартире. Актеру это показалось странным, ведь до этого артист жил в других условиях. 

Если верить слухам, виноват во всем сын Васи Векшина из фильма "Место встречи изменить нельзя". Именно наследник Леонова-Гладышева забрал у отца большую часть средств, собранных на реабилитацию, а после переселил родителей в маленькую студию, где они на данный момент живут.

Юлия МИХАЙЛОВА

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