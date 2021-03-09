Музыканты поют про события в Республике

Минск определился, кого отправит защищать честь Белоруссии на популярном песенном конкурсе "Евровидение". Выбор пал на группу Galasy ZMesta из Барановичей.



Музыкальный коллектив прославился своим отношением к беспорядкам, которые захлестнули Белоруссию после президентских выборов прошлого года. Команда в принципе была создана на волне протестной повестки, передает БЕЛТА.

Артисты заняли прогосударственную позицию и не раз хлестко проходились по оппозиционерам. Певцы называют себя "сатирической группой". В одной из композиций под названием "Евромечта" остроумные белорусы высмеивают европейские ценности, где "в порыве толерантства" приходится рядить сыновей в платья.

Galasy ZMesta обозначила своей целью творческую борьбу за "Страну, которую пытаются разрушить".

Глава группы Дмитрий Бутаков однажды заявил, что не согласен с оппозиционерами, которые тащат страну туда, где будут разрушены традиционные ценности белорусов. Музыкант также с юмором добавил, что причисляет себя к "совкам". Бутаков подчеркивал, что считает развал Советского Союза огромной ошибкой.

Напомним, представлять Россию на знаменитом музыкальном конкурсе будет певица Манижа. При этом известный политик, глава либералов и демократов Владимир Жириновский считает такой выбор неправильным. Лидеру ЛДПР совсем не понравилась композиция, которую артистка собирается исполнить на мероприятии.