Поведение родственников покойного артиста вызывает много вопросов

Вот уже несколько лет родные Олега Яковлева и его гражданская жена Александра Куцевол не могут поделить наследство артиста. На защиту девушки встал племянник Андрея Григорьева-Апполонова Сергей.

Он провел собственное расследование, в котором несколько раз подловил родственников Яковлева на обмане. Так, говоря о племяннике экс-солиста "Иванушек", Григорьев-Апполонов указал на то, что в эфире одного из ток-шоу Татьяна обвинила Куцевол в том, что она отключила артиста от ИВЛ.

"Но если Александра Куцевол не являлась супругой Олега Яковлева, на каком основании она вообще могла отключить аппарат ИВЛ? Если кто-то и имел юридическое право дать согласие на отключение аппарата ИВЛ, то только его ближайшие родственники",

– заявил племянник Рыжего.

Также стоит обратить внимание на то, что в одних интервью племянница Яковлева отказывается от наследства, а в других вдруг заявляет, что будет за него бороться. А однажды Татьяна и вовсе привела в студию "сына" певца, который долго рассказывал о том, как гордится своим отцом. Только в финале выпуска выяснилось, что это сын самой Яковлевой.

Другой наследник, по мнению Григорьева-Апполонова, не просто так избегает публичности. Возможно, Роман Радов просто боится вопросов, которые могут вывести его на чистую воду. Не исключено, что университетский друг как-то повлиял на Яковлева перед его смертью, предположил автор расследования, опубликованного на ютуб-канале "APPolonovGang Live".

Кстати, на обман указывает еще один факт. В статье, которую написала Евгения Кириченко, которая была на всех ток-шоу, посвященных Яковлеву, указано, что в ходе судебного заседания Андрей Григорьев-Апполонов якобы назвал Олега Яковлева невменяемым. Если невменяемость удастся доказать, тогда Радову ничего не достанется.

Сам мужчина не верит, что коллега Олега мог так негативно высказаться о друге. Только вот ни самого Григорьева-Апполонова, ни его полного тезки, Андрея Григорьева-Апполонова-младшего, на суде не было.

Напомним, что ранее стало известно, что Александре Куцевол может грозить до 4 лет тюрьмы за подделку документов о браке с Олегом Яковлевым.