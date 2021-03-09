"Гулял, бывало": у Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь

"Гулял, бывало": у Панкратова-Черного нашлась внебрачная дочь
Александр Панкратов-Черный. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
О существовании наследницы актер не знал

Лера Кудрявцева сделала Александру Панкратову-Черному неожиданный сюрприз. Телеведущая представила народному артисту его внебрачную дочь, о существовании которой актер не знал. 

Девушка появилась в студии шоу "Секрет на миллион". При этом Панкратов-Черный не стал оправдываться и отрицать наличие у него внебрачных детей. Вместо этого он признался, что в молодости часто изменял своей избраннице Юлии Монаховой. 

При этом любовницы звезды "Жестокого романса" не всегда были красивее его возлюбленной. Оказалось, что внешность для Панкратова-Черного не так важна. 

"Блондинки, брюнетки – это все не важно. Главное, чтобы человек был хороший. Да, я гулял, бывало. Не отрицаю", 

– поделился актер с Лерой Кудрявцевой. 

Появившись в студии, предполагаемая внебрачная дочь народного артиста протянула ему руку и представилась. Девушку зовут Зинаида. Похоже, что к такому неожиданному повороту событий Александр Васильевич был не готов.  

"Я о вашем существовании не знал, милая", 

– смутился Панкратов-Черный. 

Напомним, что режиссер в 2012 году женился на Юлии Монаховой, с которой знаком более 40 лет. В 1980 году киновед родила народному артисту сына Владимира. 

Не так давно Панкратова-Черного парализовало от горя на похоронах близкой подруги. Актер внезапно лишился дара речи, а после простоял с рюмкой водки три минуты в полной тишине.

Юлия МИХАЙЛОВА

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