"Только из удовольствия": Фирсов прояснил слухи об изнасиловании Легкоступовой

"Только из удовольствия": Фирсов прояснил слухи об изнасиловании Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдовец уверяет, что у него не могло возникнуть подобного желания

Сегодня общественность шокировала новость о том, что перед смертью Валентина Легкоступова могла быть изнасилована. Характерные гематомы обнаружили на передней и внутренней поверхности бедер. Подозрение тут же пало на вдовца певицы – Юрия Фирсова. 

Вдовец не смог проигнорировать столь громкое обвинение. В разговоре с журналистами яхтсмен, который, судя по голосу, был нетрезв, назвал подобные сообщения "чушью". 

"Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь ее. Напишите, что это бред собачий. И вообще-то мне 57 лет! Вы что меня гиперсексуалом выставляете, что ли?"

возмутился Фирсов в беседе с "Пятым каналом". 

Он также добавил, что любовью с певицей занимался "только из удовольствия". Яхтсмен обратил внимание на то, что спал с Легкоступовой в одной кровати на протяжении 10 месяцев, поэтому у него не могло возникнуть резкого желания изнасиловать звезду. 

Ранее профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что не исключает, что перед смертью исполнительница хита "Ягода-малина" перед смертью стала жертвой сексуального насилия. 

Официально певица умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы. Родные Легкоступовой считают, что в смерти артистки виновен Юрий Фирсов. Сам яхтсмен уверяет, что знаменитости не стало в результате несчастного случая.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

"Его личное дело": Москва ответила Зеленскому на встречу вне нормандского формата

Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей