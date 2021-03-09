Вдовец уверяет, что у него не могло возникнуть подобного желания

Сегодня общественность шокировала новость о том, что перед смертью Валентина Легкоступова могла быть изнасилована. Характерные гематомы обнаружили на передней и внутренней поверхности бедер. Подозрение тут же пало на вдовца певицы – Юрия Фирсова.

Вдовец не смог проигнорировать столь громкое обвинение. В разговоре с журналистами яхтсмен, который, судя по голосу, был нетрезв, назвал подобные сообщения "чушью".

"Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь ее. Напишите, что это бред собачий. И вообще-то мне 57 лет! Вы что меня гиперсексуалом выставляете, что ли?"

– возмутился Фирсов в беседе с "Пятым каналом".

Он также добавил, что любовью с певицей занимался "только из удовольствия". Яхтсмен обратил внимание на то, что спал с Легкоступовой в одной кровати на протяжении 10 месяцев, поэтому у него не могло возникнуть резкого желания изнасиловать звезду.

Ранее профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что не исключает, что перед смертью исполнительница хита "Ягода-малина" перед смертью стала жертвой сексуального насилия.

Официально певица умерла от тяжелой черепно-мозговой травмы. Родные Легкоступовой считают, что в смерти артистки виновен Юрий Фирсов. Сам яхтсмен уверяет, что знаменитости не стало в результате несчастного случая.