Юморист озвучил, что из общего имущества считает самым дорогим

Скандал вокруг развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко не умолкает. За совместно прожитые годы юмористы успели нажить колоссальное имущество, дележ которого сейчас проходит, мягко говоря, со скрипом. Сегодня стало известно, какие вещи во чтобы то ни стало Евгений Ваганович хочет оставить себе.



9 марта прошло очередное заседание по разделу имущества бывших супругов. Комик решил явиться на слушание и обозначить свою позицию по поводу совместных богатств.

Известно, что экс-возлюбленные делят квартиры, загородные особняки, автомобили, а также предметы культурного наследия. На сегодняшнем заседании Петросян затронул тему искусства. По словам источника издания "СтарХит", дороже всего сердцу юмориста его картины, антиквариат и книги.

По словам инсайдера, Евгений Ваганович долго и детально рассказывал о пути, который привел его к любви к искусству. Петросян помнит, где покупал картины, и почему его выбор пал именно на определенные произведения искусства.

В конце концов, всем стало понятно, что ценная коллекция была собрана именно юмористом, а его бывшая жена не имеет никакого отношения к уникальным экспонатам. Вместе с тем, Степаненко вознамерилась большую часть коллекции оставить себе. Такое положение дел сильно печалит Петросяна.

К слову, недавно молодую подругу юмориста Татьяну Брухунову взбесил вопрос про Елену Степаненко. Бурная реакция избранницы Петросяна попала на видео.