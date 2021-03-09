Долгое время о нем не было ничего известно

Сергея Бодрова не стало в сентябре 2002 года после схода лавины в Кармадонском ущелье. После себя актер оставил двух детей: дочь Ольгу и сына Александра. Наследник артиста появился на свет незадолго до гибели артиста. Про него почти ничего неизвестно, молодой человек старается избегать публичности и не говорит с прессой.

Однако журналистам удалось выяснить, что Александр собрал собственную музыкальную группу, а не так давно сын Бодрова выпустил свой дебютный альбом.

Парень решил попробовать себя в рэпе. Альбом "Реп мастерская" состоит из 5 композиций. Выпускает треки Александр под псевдонимом sanCheezeS.

Изначально Бодров хотел взять псевдоним Simple Саня, потому что несмотря на известность, для близких он все равно "просто Саня". Песни начинающий артист записывает на студии у друзей, которые всячески его поддерживают. Выступать на большой сцене ему еще не доводилось, однако он уже давал небольшие концерты, на которых присутствовали его друзья и любители рэпа.

Ранее первая возлюбленная Бодрова-младшего рассказала, как складывались их отношения. Ирина Васенина до сих пор с теплотой вспоминает об актере, отмечая, что он был обаятельным, эрудированным и с большим уважением относился к женщинам.