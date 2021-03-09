"Опозорит страну": Разин желает Маниже оглушительного провала на "Евровидении"

"Опозорит страну": Разин желает Маниже оглушительного провала на "Евровидении"
Манижа. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсера выбесил выбор кандидатуры на конкурс

Вчера стало известно, кто поедет защищать честь России на популярном музыкальном конкурсе "Евровидение". Однако далеко не всех публичных персон устроил выбор исполнителя. Так, Андрей Разин не стал сдерживать эмоции и объявил, что в шоке от такого ужасного решения и желает Маниже занять последнее место.

Гневной тирадой продюсер группы "Ласковый май" разразился на своей странице в "Инстаграм". Там Разин объявил, что еще никогда от России не выступал такой "ужасный" артист. По мнению знаменитости, у продюсеров "Первого канала" помутился рассудок, раз они выдвинули такую артистку на участие в главном музыкальном конкурсе Европы.

Разин без обиняков объявил, что желает Маниже оглушительного провала. В таком случае, по мнению звезды, руководство телеканала возможно задумается над тем, "что они вытворяют".

"Лишний раз опозорит нашу страну", – так высказывался о грядущем выступлении певицы охваченный гневом продюсер.

К слову, многочисленные подписчики Разина поддержали его в отрицательной оценке певицы.

"Андрей, я впервые ее вижу и слышу…", "Я многодетная, и дети у меня разновозрастные, и они в шоке от такой песни", "Это плевок в души россиян", "Я согласен с вашем мнением", "Это провал... Однозначно!", "Да уж...выбор на самом деле весьма странный", "Это, выражаясь современным языком, полный отстой. Увы, деградация налицо", – делятся впечатлениями комментаторы.

Отметим, выбор участницы от России озадачил и известного политика Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР резко против того, чтобы Манижа представляла нашу страну на европейском конкурсе.

Ольга ФЕДОРОВА

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