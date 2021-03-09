Прилучный показал сына в инвалидном кресле

Прилучный показал сына в инвалидном кресле
Павел Прилучный. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пугающие кадры актер опубликовал в своем "Инстаграме"

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был одним из самых обсуждаемых в прошлом году. После расставания родители Тимофея и Мии стараются сделать все, чтобы их напряженные отношения не сказались на детях. Так, например, "мажор" часто проводит выходные в компании наследников, а иногда даже берет их на съемочную площадку. 

Сегодня актер опубликовал видео, на котором его сын сидит в инвалидном кресле. Сначала ролик перепугал поклонников, однако после стало ясно, что действие происходит на съемках, ведь похожее кресло было показано в одной из сцен фильма с Прилучным, а это значит, что здоровью мальчика ничего не угрожает, пишет "Экспресс газета". 

Кажется, что отец и сын весело проводят время вместе, потому что на одном из видео Тимофей сидит в жуткой маске, которая, судя по всему, является реквизитом, а сам Прилучный "кричит от страха". 

м

Ранее Агата Муцениеце рассказала об отношениях детей с отцом. По словам актрисы, Тимофей и Мия не горят желанием общаться с родителем. Например, ни один из наследников не хочет звонить отцу. При этом звезда "Закрытой школы" отметила, что не препятствует общению ребят с Прилучным. Возможно, причина кроется в том, что Мии и Тимофею тяжело привыкнуть к тому, что их родители больше не вместе. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

"Его личное дело": Москва ответила Зеленскому на встречу вне нормандского формата

Российские власти не видят повода для нового саммита по Донбассу

Обострение ситуации в Белоруссии ожидается 25 марта - КГБ

К беспорядкам готовятся как оппозиционеры, так и правоохранители

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей