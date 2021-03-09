Пугающие кадры актер опубликовал в своем "Инстаграме"

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного был одним из самых обсуждаемых в прошлом году. После расставания родители Тимофея и Мии стараются сделать все, чтобы их напряженные отношения не сказались на детях. Так, например, "мажор" часто проводит выходные в компании наследников, а иногда даже берет их на съемочную площадку.

Сегодня актер опубликовал видео, на котором его сын сидит в инвалидном кресле. Сначала ролик перепугал поклонников, однако после стало ясно, что действие происходит на съемках, ведь похожее кресло было показано в одной из сцен фильма с Прилучным, а это значит, что здоровью мальчика ничего не угрожает, пишет "Экспресс газета".

Кажется, что отец и сын весело проводят время вместе, потому что на одном из видео Тимофей сидит в жуткой маске, которая, судя по всему, является реквизитом, а сам Прилучный "кричит от страха".

Ранее Агата Муцениеце рассказала об отношениях детей с отцом. По словам актрисы, Тимофей и Мия не горят желанием общаться с родителем. Например, ни один из наследников не хочет звонить отцу. При этом звезда "Закрытой школы" отметила, что не препятствует общению ребят с Прилучным. Возможно, причина кроется в том, что Мии и Тимофею тяжело привыкнуть к тому, что их родители больше не вместе.