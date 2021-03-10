Артисту было 95 лет

Не стало народного артиста РСФСР Иосифа Конопацкого. В последние годы актер жил в Норвегии, в городе Тронхейм.

Печальную новость сообщила в "Фейсбук" дочь Иосифа Николаевича, актриса Ирина Конопацкая.

"Папа, папочка, папуля! Мой родной, ну ты же понимаешь, что всегда мы будем вместе!" – трогательно написала женщина.

Ирина добавила, что артист 7 марта поздравил ее и дочку с наступающим праздником, а 8 марта его сердце перестало биться. Текст актриса сопроводила двумя фотографиями. На первом снимке Иосиф Николаевич запечатлен в окружении дочери и красавицы-внучки, а на втором звезда фильма "Начальник Чукотки" сидит за столом, подняв руку в знак приветствия.

Папа, папочка, папуля ! Мой родной, ну ты же понимаешь, что всегда мы будем вместе ! Мой Папа, КОНОПАЦКИЙ ИОСИФ НИКОЛАЕВИЧ , поздравив нас с дочкой с наступающим женским днём 7 марта , 8 взял ...и ушёл.... Опубликовано Ириной Конопацкой Вторник, 9 марта 2021 г.

Причину смерти наследница актера не уточнила. Конопацкий скончался на 96-м году жизни.

За 60-летнюю карьеру в театре и кино артист сыграл множество ярких ролей. Он принимал участие в таких постановках, как "Хождение по мукам", "Дело", "Хочу верить", "Совесть" и других.

В 1960 году Иосиф Николаевич дебютировал в кино. Его первой работой стали съемки в фильме "Разноцветные камешки" режиссера Сергея Микаэляна.

В фильмографию Конопацкого входят также кинокартины "Начальник Чукотки", "Мятежная застава", "Рожденная революцией", "Ход белой королевы", "713-й просит посадку", "Иду на грозу".