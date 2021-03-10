Женщина хотела сохранить имущество покойного супруга

Вдова Александра Абдулова Юлия Мешина смогла добиться того, чтобы все имущество артиста осталось у нее. Речь идет о квартире в Москве и загородном доме в деревне Внуково.

Примечательно, что после смерти Абдулова на его наследство претендовал также родной брат Роберт. Чтобы устранить конкурента, Юлия решила откупиться от мужчины. Для этого Мешина должна была выплатить ему огромную сумму денег – 800 тысяч долларов.

Юлия не могла самостоятельно собрать такую сумму, поэтому ей на помощь пришли друзья звезды кинокартины "Чародеи".

"У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича. Бизнесмены выкупили эти доли у вдовы. Так они ей собрали нужную сумму", – рассказал знакомый семьи.

Первое время приятели Александра Гаврииловича финансово поддерживали его единственную дочь Евгению, поскольку Юлия тогда не работала, передает "Комсомольская Правда".

Напомним, в 2006 году Абдулов женился на Юлии Мешиной. Спустя год у супругов родилась дочь. Когда Евгении было всего 9 месяцев, ее звездного отца не стало. Артист скончался после продолжительной борьбы с раком.

Кстати, загородный дом покойного актера Мешина в будущем хочет отдать наследнице. Чтобы содержать апартаменты, Юлии даже пришлось распродать свои драгоценности.

Ранее появилась информация о том, что Абдулов собирался сделать предложение Азизе во время брака с Алферовой.