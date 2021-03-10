Актер резко высказался о популярной передаче

Станислав Садальский на личной инстаграм-странице высказался о шоу "Маска", которое транслируют на телеканале НТВ. Юморист раскрыл секрет проекта, отметив, что его создатели попросту дурят наивных зрителей.

По словам Садальского, популярная передача "рассчитана на идиотов", передает РИА ФАН. Журналист напомнил – суть этого шоу заключается в том, что жюри отгадывают скрывающегося под маской героя.

"Все несут околесицу – обсуждения ни о чем. Бредовые догадки о том, кто выступает под маской", – отметил Станислав.

Блогер решил доказать, что создатели "Маски" обманывают телезрителей. Для этого артист опубликовал коллаж из двух снимков, на которых запечатлен Ананас. Напомним, под этим костюмом скрывался супруг Валерии Иосиф Пригожин.

Можно заметить, что на обеих фотографиях один и тот же персонаж отличается по комплекции. Так, на первом снимке, где на голову героя надета маска, тело выглядит подтянутым. На втором снимке изображен сам Пригожин с более крупным телосложением.

"Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не... в общем, противно. Обычное телевизионное вранье", – заключил Садальский.

Ранее Станислав раскрыл правду о браке Федосеевой-Шукшиной и Алибасова. Артист высмеял супругов за то, что они любят действовать напоказ.