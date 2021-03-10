Умерла Людмила Лядова

Умерла Людмила Лядова
Людмила Лядова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Композитора не стало на 96-м году жизни

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве. Трагическую новость сообщила бывший администратор актрисы Галина Горбенко.

Об этом стало известно РИА "Новости". В конце февраля знаменитая пианистка попала в больницу с коронавирусом. Позже ее перевели в реанимацию, где, впрочем, артистку не подключали к ИВЛ. Тем не менее спасти артистку не удалось. 

Уроженка Свердловска после ВОВ выступала в дуэте с Ниной Пантелеевой. Лядова стала автором многих знаменитых композиций, которые исполняли Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха и другие певцы. За свою карьеру Лядова написала около 800 композиций. 

Большую популярность пианистке принесла песня "Старый марш", а также "Барабан". Композитор сочиняла музыку не только для великих артистов, но и для детских выступлений. 

Лядова пять раз была замужем, но наследников у нее так и не появилось. 

Полина ИВАНОВА

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