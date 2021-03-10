Цымбалюк-Романовская рассказала об интимной жизни с Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская рассказала об интимной жизни с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовск. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пианистка призналась, что актер стал ее первым мужчиной

Виталина Цымбалюк-Романовская стала новой героиней передачи "В гостях у Гордона". В беседе с известным журналистом пианистка откровенно рассказала об интимных отношениях с Арменом Джигарханяном.

По словам Цымбалюк-Романовской, она познакомилась с артистом тогда, когда ей было всего 16 лет. Виталина и Армен Борисович сначала просто дружили, но позже между ними вспыхнули чувства.

Пианистка призналась – она потеряла невинность в 21 год. Ее первым половым партнером стал как раз Джигарханян.

"Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной", – разоткровенничалась Цымбалюк-Романовская.

Пианистка добавила, что интимная часть отношений была крайне важна для звезды кинокартины "Собака на сене".

"Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли", – отметила Виталина.

С годами Армен Борисович постепенно начал терять свою мужскую силу. Дали о себе знать многочисленные проблемы со здоровьем. Однако пианистка никогда не упрекала артиста из-за отсутствия сексуальной жизни. Блондинка заверяла, что интим никогда не стоял у нее на первом месте.

Цымбалюк-Романовская жалеет только о том, что они с актером не завели общего ребенка.

Ранее Виталина рассказала, из-за чего она рассталась с Джигарханяном. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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