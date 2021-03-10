Звезда "Склифосовского" Лютая назвала причину разрыва с Макарским

Звезда "Склифосовского" Лютая назвала причину разрыва с Макарским
Евгения Лютая. Кадр из "Свадьбы и разводы" (2018)
Актриса с теплотой вспоминает бывшего избранника

Евгения Лютая вспомнила о романе с Антоном Макарским. Актриса объяснила, почему их отношения так и не переросли в брак.

Откровения Лютой прозвучали в эфире передачи "Судьба человека". Звезда сериала "Склифосовский" отметила, что ее и певца связывали сильные чувства.

"Это была такая прекрасная история. У нас была любовь", - рассказала актриса.

В какой-то момент возлюбленные задумались о свадьбе. Летом пара отправилась в Уфу к родителям Евгении, чтобы получить благословление. Родные Лютой не препятствовали этому серьезному шагу.

Но в какой-то момент любовной идиллии пришел конец. По инициативе актрисы в отношениях была поставлена точка.

"Антон считает, что я его бросила. Я так не считаю. Просто пришло понимание, что наша жизнь только начинается. Мы очень эмоциональные люди", – разоткровенничалась Евгения.

По словам Лютой, они с Макарским не смогли бы ужиться из-за схожести темпераментов. А скандалов и истерик артистка не хотела. Поэтому было принято решение расстаться на положительной ноте.

Евгения добавила, что разрыв получился достаточно легким. И даже после расставания Антон заботился о бывшей возлюбленной. Сейчас актриса с теплотой вспоминает тот период, называя певца "хорошим жизненным ориентиром". 

Ранее супруга Макарского Виктория прошлась по российскому шоу-бизнесу. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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