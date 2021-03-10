Певица поразила поклонников смелым нарядом

Недавно Маша Распутина принимала участие в съемках передачи "Сегодня вечером". Выпуск был посвящен композитору Александру Зацепину.

На личной инстаграм-странице Распутина опубликовала свежий снимок, сделанный в студии шоу. На фотографии исполнительница хита "Роза чайная" позирует в компании Аллы Пугачевой, Александра Зацепина, Максима Галкина и других приглашенных гостей.

Для выхода в свет Маша выбрала ультракороткое желтое платье и накидку серебристого цвета. На фоне других звезд, одетых в более скромные наряды, певица выделяется ярким пятном.

Поклонники артистки по обыкновению разделились на два лагеря. Одних восхитил внешний вид Распутиной.

"Дорогая Мария Николаевна, Вы выглядите великолепно!!!", "Красоточка", "Шикарны", "Очаровательная, весенняя, словно лучик солнца", – прокомментировали подписчики.

Других же смутил слишком короткий наряд знаменитости. Они указали на то, что в 56 лет нужно одеваться поскромнее. Многие решили, что артистка должна была надеть еще и штаны к этому наряду.

"Маша забыла штаны надеть, как обычно", "Уже нельзя такую длину. Категорически. Неужели сама Мария не видит?", "Чего-то не хватает, то ли штанов у Маши, то ли красивых нарядов у остальных!" – написали интернет-пользователи.

Ранее Распутина показала подтянутую фигуру в бикини и произвела фурор.