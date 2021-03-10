Звезда фильма "Летят журавли" умерла от коронавируса

Артиста не стало на 91-м году жизни

Не стало актера Николая Сморчкова. Трагическую новость сообщили коллеги артиста в Союзе кинематографистов. Перед смертью он боролся с COVID-19. 

Как отметили коллеги, Сморчков был талантливым, порядочным и скромным человеком, которого любили все вокруг. 

Сморчков снялся во многих популярных фильмах таких, как "Летят журавли", "Война и мир", "Джентльмены удачи" и других. 

Полина ИВАНОВА

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