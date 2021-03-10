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Не стало актера Николая Сморчкова. Трагическую новость сообщили коллеги артиста в Союзе кинематографистов. Перед смертью он боролся с COVID-19.
Как отметили коллеги, Сморчков был талантливым, порядочным и скромным человеком, которого любили все вокруг.
Сморчков снялся во многих популярных фильмах таких, как "Летят журавли", "Война и мир", "Джентльмены удачи" и других.
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