Артиста не стало на 91-м году жизни

Не стало актера Николая Сморчкова. Трагическую новость сообщили коллеги артиста в Союзе кинематографистов. Перед смертью он боролся с COVID-19.

Как отметили коллеги, Сморчков был талантливым, порядочным и скромным человеком, которого любили все вокруг.

Сморчков снялся во многих популярных фильмах таких, как "Летят журавли", "Война и мир", "Джентльмены удачи" и других.