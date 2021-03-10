Малышева оправдала живущих за рубежом сыновей

Малышева оправдала живущих за рубежом сыновей
Елена Малышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Сама телеведущая не планирует покидать Россию

Елена Малышева нередко заявляла, что она является настоящим патриотом. Однако известен один любопытный факт – дети главного теледоктора страны живут за границей, в США. Звезда передачи "Жить здорово" объяснила, почему ее наследники покинули родную страну.

Напомним, Малышева имеет двоих сыновей – Юрия и Василия. Старший из них учится в Америке, получая специальное дополнительное врачебное образование. Мужчина осваивает такие направления, как кардиология и электрофизиология. Во время разгара пандемии COVID-19 он был переведен в зону реанимации.

"Такая уж у нас профессия – в одну секунду может оказаться, что твоя помощь нужна экстренно и по другой специализации", – отметила Елена.

Что касается младшего наследника, то он занят в сфере интернет-бизнеса. В его компании взаимодействуют люди разных национальностей, передает "Телепрограмма".

"Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", – заявила Малышева.

Телеведущая добавила, что она продолжает жить по старым законам. Поэтому ни при каких обстоятельствах знаменитость не уедет из России.

Ранее стало известно о том, что Малышева получила травму ноги. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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