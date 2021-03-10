Артисты и поклонники шокированы отменой поминального мероприятия

Вечер памяти народного артиста СССР Василия Ланового завершился громким скандалом, даже не начавшись. Точные причины случившегося не известны до сих пор, есть лишь несколько предположений.

Концерт "Посвящение другу", назначенный на 9 марта и приуроченный к 40-му дню после смерти знаменитости, перенесли без указания новой даты его проведения. Артисты, которые должны были участвовать в нем, и зрители пребывают в шоке.

Поминальное мероприятие отменили за полтора часа до его начала. В момент, когда в Доме кино заканчивалась репетиция хора и оркестра, коллеги и друзья известного актера уже прибыли, а зрители входили в зал, сообщил "КП" один из организаторов мероприятия, президент Международного культурного центра "Слава" Вячеслав Моцардо.

Из-за чего Союз кинематографистов принял такое решение, никто не знает. Всем остается лишь теряться в догадках.

Причиной могла стать настоятельная просьба некоего близкого родственника Ланового не проводить этот вечер памяти. Секретарь Союза кинематографистов по организационным вопросам объяснил это "техническими причинами", и сказал, чтобы все ушли из зала, рассказал Моцардо.

Он допустил, что так могли отомстить лично ему за критику окружения Ланового, позволившего немолодому актеру выступать в пандемию. Но возмутился тем, что отменой мероприятия наказали "сотни других людей", добавив, что сам артист никогда бы так не поступил.

Вечер памяти готовился центром "Слава". Билетов на него не продавали, хорошим знакомым Ланового и тем, с кем он общался, раздали приглашения, уточнил организатор мероприятия.

Народный артист СССР Василий Лановой умер 28 января. Его не стало после долгой борьбы с коронавирусом.