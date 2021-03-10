Девушка может лишиться носа

Анастасия Балинская на своей инстаграм-странице рассказала о том, что ей сделали неудачную операцию по выравниванию формы носа. Теперь у бывшей звезды "Дома-2" стремительно развиваются процессы гниения.

По словам Балинской, некоторое время назад ей вставили в нос пластину, которая не прижилась. В итоге ткани органа обоняния начали разрушаться.

"Сейчас я узнала, что у меня не прижился имплант. Более того, организм его выталкивает. Мне в кончик носа вставляли инородный предмет вместо своего хряща из организма", – в слезах сообщила Балинская.

Девушка отметила, что ей требуется повторная операция. Если в течение месяца не провести нового хирургического вмешательства, то есть риск лишиться носа, передает "Пятый канал".

Сейчас Анастасия пьет антибиотики и использует специальные капли. Балинская надеется на финансовую помощь со стороны поклонников, ведь операция стоит недешево.